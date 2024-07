I funzionari francesi hanno descritto gli attacchi come "azioni criminali": i responsabili rischiano 15 anni di reclusione

La procura di Parigi ha aperto un’indagine sugli attacchi incendiari lungo la rete ferroviaria francese ad alta velocità che hanno interrotto i viaggi di centinaia di migliaia di persone nel giorno della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici 2024. Circa un treno su 4 di Eurostar verrà cancellato oggi su tutta la rete, principalmente tra Parigi e Londra e tra Parigi e Bruxelles. La procura nazionale per la lotta alla criminalità organizzata sta gestendo l’indagine. Gli inquirenti hanno affermato di avere “giurisdizione sui crimini che comportano il deterioramento della proprietà che minacciano gli interessi fondamentali della nazione“. Questo crimine, ha aggiunto, comporta una potenziale condanna a 15 anni di reclusione e multe di 225.000 euro. I funzionari francesi hanno descritto gli attacchi alla rete ferroviaria ad alta velocità francese come “azioni criminali” e hanno affermato che stanno indagando per stabilire se siano collegati ai Giochi Olimpici. Si prevede che l’interruzione – mentre l’attenzione del mondo è focalizzata su Parigi – interessi 250mila persone nella sola giornata di venerdì e che duri per tutto il weekend, e forse anche di più, hanno affermato i funzionari. Il primo ministro francese Gabriel Attal ha scritto sulla piattaforma di social media X che i servizi segreti francesi sono stati mobilitati per trovare i responsabili.

