La vicepresidente americana: "Impegnata per soluzione a due Stati"

Dopo il discorso al Congresso, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha incontrato alla Casa Bianca prima il presidente Joe Biden e successivamente la vicepresidente Kamala Harris. Al centro dei colloqui il conflitto a Gaza e la possibilità di raggiungere un accordo per il cessate il fuoco. Nelle dichiarazioni rilasciate dopo quello che ha definito un “incontro franco e costruttivo” con il premier israeliano, Harris ha affermato di sostenere il diritto di Israele a difendersi, ma ha detto che “conta il modo in cui lo fa”. “E’ giunto il momento di raggiungere un accordo per il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi a Gaza”, ha aggiunto la vicepresidente, che prenderà il posto di Biden nella corsa alla Casa Bianca, esprimendo preoccupazione per la “devastante” situazione umanitaria a Gaza e per le immagini dei civili uccisi nel conflitto. “Continuerò a impegnarmi in un percorso che possa portare a una soluzione a due Stati”, ha dichiarato.

