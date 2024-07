L'ex capo della Casa Bianca ha chiamato la vicepresidente: "Sarà una fantastica presidente degli Stati Uniti"

E’ arrivato il momento tanto atteso: Barak Obama ha annunciato l’endorsement nei confronti di Kamala Harris come nuova candidata democratica alle elezioni statunitensi. “All’inizio di questa settimana, Michelle ed io abbiamo chiamato la nostra amica Kamala Harris. Le abbiamo detto che pensiamo che sarà una fantastica presidente degli Stati Uniti e che ha il nostro pieno sostegno. In questo momento critico per il nostro Paese, faremo tutto il possibile per assicurarci che vinca a novembre. Speriamo che vi uniate a noi”, ha detto su X l’ex presidente americano. Al post Obama ha allegato un video della telefonata fatta a Harris per dichiarare il suo appoggio.

Earlier this week, Michelle and I called our friend @KamalaHarris. We told her we think she’ll make a fantastic President of the United States, and that she has our full support. At this critical moment for our country, we’re going to do everything we can to make sure she wins in… pic.twitter.com/0UIS0doIbA

— Barack Obama (@BarackObama) July 26, 2024