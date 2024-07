La zona più colpita è la prefettura di Yamagata

Le forti piogge dell’ultima settimana hanno provocato inondazioni e frane in Giappone, interrompendo i trasporti e costringendo i residenti a rifugiarsi su terreni più sicuri. Quattro persone, fra cui due agenti di polizia, risultano disperse. Il primo ministro Fumio Kishida ha esortato la popolazione a “mettere la sicurezza al primo posto”. Nelle città più colpite, Yuza e Sakata, nella prefettura di Yamagata, giovedì 25 luglio sono caduti più di 10 centimetri di pioggia in un’ora. A migliaia di residenti è stato consigliato di rifugiarsi in zone più alte e sicure, ma non è stato possibile sapere quante persone abbiano seguito il consiglio. I servizi del treno ad alta velocità ‘Yamagata Shinkansen‘ sono ancora parzialmente sospesi, secondo la East Japan Railway Company. L’Agenzia meteorologica giapponese ha previsto fino a 20 centimetri di precipitazioni in più nella regione fino a venerdì sera, invitando i residenti a rimanere prudenti.

