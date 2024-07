Il primo ministro, Fumio Kishida, esorta i residenti delle zone colpite a “mettere la sicurezza al primo posto”

Forti piogge hanno colpito il Giappone settentrionale giovedì, provocando inondazioni e frane, interrompendo i sistemi di trasporto e costringendo centinaia di residenti a mettersi al riparo. L’Agenzia meteorologica giapponese ha emesso avvisi di emergenza per piogge intense in diversi comuni delle prefetture di Yamagata e Akita. Il primo ministro giapponese Fumio Kishida ha esortato i residenti delle zone colpite a “mettere la sicurezza al primo posto” e a prestare molta attenzione alle ultime informazioni delle autorità. Nella città di Yuzawa, nella prefettura di Akita, una persona è scomparsa dopo una frana in un cantiere stradale, secondo l’Agenzia per la gestione degli incendi e dei disastri. Nella città di Yokote, i soccorritori.

