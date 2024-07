"È stato l'onore della mia vita servire come vostro Presidente", ha aggiunto nel suo discorso alla nazione

“Ho grande rispetto per questa carica, ma amo di più il mio Paese. È stato l’onore della mia vita servire come vostro Presidente. Ma la difesa della democrazia, che è in gioco, credo sia più importante di qualsiasi titolo”. Così Joe Biden nel suo messaggio alla nazione, nel quale ha motivato la sua scelta di ritirarsi dalla corsa per le Presidenziali 2024 a favore della sua vice Kamala Harris.

“Traggo forza e trovo gioia nel lavorare per il popolo americano. Ma questo sacro compito di perfezionare la nostra unione non riguarda me. Riguarda voi, le vostre famiglie, il vostro futuro. Si tratta di “noi, il popolo”. Non possiamo mai dimenticarlo. E io non l’ho mai fatto”, ha aggiunto il presidente in carica. “Ho detto chiaramente che credo che l’America sia a un punto di svolta. Uno di quei rari momenti della storia in cui le decisioni che prendiamo ora determinano il destino della nostra nazione e del mondo per i decenni a venire. L’America dovrà scegliere tra andare avanti o indietro, tra speranza e odio, tra unità e divisione. Dobbiamo decidere”, ha concluso.

