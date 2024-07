Ricardo Gutierrez: "Ristabilire l'indipendenza della televisione pubblica e garantire il finanziamento"

“Il rapporto Ue sullo Stato di diritto rileva la presa dei media pubblici da parte del governo in Italia. L’Italia è un caso di studio particolarmente interessante, perché mostra quanto rapidamente uno Stato relativamente liberale possa diventare illiberale nel giro di pochi mesi“. Lo dichiara a LaPresse il Segretario generale della Federazione europea dei giornalisti Ricardo Gutierrez. “Nel caso dell’Italia, il rapporto contiene chiare istruzioni della Commissione europea che chiedono al governo italiano di ristabilire l’indipendenza della televisione pubblica e di garantire il finanziamento. Si chiede inoltre di proseguire la riforma della legge sulla diffamazione, in particolare per evitare procedimenti legali abusivi contro i giornalisti (SLAPP). Lo consideriamo un passo positivo da parte dell’Ue”, rimarca.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata