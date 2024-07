La decisione legata a ragioni personali e professionali

La presidente della Rai, Marinella Soldi, con una lettera indirizzata al Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha annunciato la propria volontà di dimettersi dal proprio ruolo a decorrere dal 10 agosto 2024. La decisione della Presidente Soldi, legata a ragioni personali e professionali, è stata comunicata ai vertici aziendali e verrà formalizzata nella riunione del Consiglio di Amministrazione prevista per la prossima settimana.

Possibile doppio incarico di ad e presidente a Roberto Seggio fino nuove nomine

Tra i motivi professionali che hanno spinto la Soldi al passo indietro in Rai vi è anche la sua nomina a consigliere non esecutivo del Commercial Board della BBC dal 1° settembre 2024, dopo essere entrata nel Consiglio principale del Gruppo nel settembre 2023. Le dimissioni annunciate dalla Soldi rendono ancora più urgente una soluzione al rebus delle nomine del prossimo Cda in Parlamento, situazione al momento in stallo anche per alcune frizioni sul tema registrate all’interno della maggioranza. Non è stato ancora possibile procedere alla calendarizzazione a luglio dell’elezione dei nuovi consiglieri. Il calendario può essere integrato ma il tempo stringe. Le dimissioni della Soldi potrebbero imprimere una nuova accelerazione ai lavori delle Camere. Poi, una volta definiti i consiglieri, si procederà alla scelta del prossimo presidente Rai che dovrà avere i due terzi dei voti in commissione di Vigilanza. In attesa di questo passaggio, secondo quanto apprende LaPresse, sarà il più anziano tra i componenti del consiglio di amministrazione della Rai ad assumere provvisoriamente il ruolo di presidente. In questo Cda il consigliere più anziano è Roberto Sergio. Per l’attuale amministratore delegato si profila quindi il possibile doppio incarico di ad e presidente fino alle nuove nomine.

