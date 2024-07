Martedì scorso un altro coetaneo della Gironda era stato arrestato. Su internet entrambi parlavano di azioni violente e criminali

Un altro 18enne originario della Gironda è stato arrestato stamattina in Francia nel suo luogo di villeggiatura perché si sospetta che preparasse un attacco terroristico. Lo riporta Le Figaro citando la Procura nazionale anti-terrorismo (Pnat).

Martedì un altro ragazzo di 18 anni era stato arrestato in Gironda perché sospettato di avere pianificato un’azione violenta da compiere durante le Olimpiadi e, sempre secondo Le Figaro, i due giovani si conoscono. Sono stati individuati dagli agenti della Direction générale de la sécurité intérieure (Dgsi), cioè i servizi interni francesi, grazie a commenti che si sono scambiati sui social.

Secondo quanto risulta a Le Figaro, entrambi hanno detto su internet che pianificavano azioni violente e criminali, le cui motivazioni sarebbero legate a rivendicazioni islamiche. Una fonte vicina alle indagini ha tuttavia precisato al quotidiano francese che “si tratta di un piano per un’azione violenta, ma è estremamente presto per poter confermare gli obiettivi”. Al momento, secondo il giornale, non è stato confermato il legame fra questi progetti terroristi e i Giochi olimpici di Parigi. “Stiamo cercando di verificare la realtà dei piani al di là di ciò che è stato detto su internet”, ha fatto sapere il Pnat, sottolineando che l’indagine è in corso.

