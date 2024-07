"Dopo gli spari tutta l'America si è alzata con Donald", ha affermato nel suo discorso alla convention Gop di Milwaukee

Dal palco della convention repubblicana di Milwaukee JD Vance ha accettato ufficialmente la candidatura a vice presidente degli Stati Uniti. “La gente che ha governato questo Paese ci ha abbandonato, Trump è l’ultima speranza“, ha affermato dal palco. Nel suo intervento, il candidato repubblicano alla vice presidenza ha fatto appello soprattutto alla ‘working class‘ della quale è figlio, ricordando i guasti della globalizzazione, della crisi finanziaria del 2008 e dell’attuale situazione economica. “Sarò un vice presidente che non si dimenticherà mai da dove viene”, ha affermato Vance.

“Quando Donald Trump si è alzato in piedi” dopo l’attentato subito in Pennsylvania “tutta l’America si è alzata in piedi con lui”. E’ uno dei passaggi del discorso che JD Vance ha pronunciato sul palco della convention repubblicana di Milwaukee. “Anche nel momento di maggiore pericolo noi eravamo nella sua mente. Il suo istinto era per gli Stati Uniti. Per chiamarci a qualcosa di più alto. A qualcosa di più grande. Per essere ancora una volta cittadini che chiedono di cosa ha bisogno il nostro Paese”, ha affermato nel suo discorso il candidato repubblicano alla vice presidenza.

Vance: “Trump è un duro ma si preoccupa delle persone”

Donald Trump “è un duro, ma si preoccupa delle persone“, ha poi sottolineato JD Vance, ricordando il “messaggio di unità” lanciato da Trump dopo l’attentato in Pennsylvania. La “visione” di Donald Trump è un “impegno a favore dei lavoratori“, ha affermato inoltre Vance nel suo discorso.

Vance: “Con Trump manderemo nostri figli in guerra solo se dobbiamo”

Con Donald Trump “manderemo i nostri figli in guerra solo se dobbiamo“, ha aggiunto poi Vance, per il quale “l’America merita leader che mettano i suoi interessi al primo posto“.

