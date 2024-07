Il traffico aereo è stato temporaneamente interrotto

Gli attivisti per il clima di Ultima Generazione hanno bloccato questa mattina l’aeroporto di Francoforte, il più grande della Germania. Oltre 50 voli hanno dovuto essere dirottati e il traffico aereo è stato temporaneamente interrotto. Una decina di voli sono stati cancellati. Secondo il quotidiano Faz, gli attivisti hanno fatto irruzione nelle 4 piste dello scalo attraverso un buco nella recinzione. La pista nord-ovest è stata sgomberata circa un’ora fa e a breve sarà riaperta anche la pista centrale per i decolli e gli atterraggi.

Attivisti: “Fuori dai combustibili fossili entro 2030”

“Oggi: aeroporto di Francoforte”, scrivono gli attivisti tedeschi di Ultima Generazione sui loro canali social. “La continua estrazione e combustione di petrolio, gas e carbone è una minaccia per la nostra esistenza“, aggiungono, “abbiamo unito le forze a livello internazionale: fuori dai combustibili fossili entro il 2030“. Il post è accompagnato dalla foto dei 6 attivisti che hanno fatto irruzione nello scalo e che si sono seduti per terra sulle piste dell’aeroporto con giubbotti catarifrangenti mostrando cartelli con lo slogan ‘Il petrolio uccide!’. I 6 manifestanti hanno usato delle pinze per avanzare attraverso la recinzione metallica fino all’area dell’aeroporto. Poi sono arrivati sulle piste a piedi, in bicicletta e in skateboard.

Aeroporto Francoforte: “Circa 140 voli cancellati per azione attivisti”

“Per la giornata di oggi erano previsti circa 1.400 voli. Finora ci sono state circa 140 cancellazioni. Si prevedono ritardi per il resto della giornata”. È quanto fa sapere l’aeroporto di Francoforte in un aggiornamento sui social, dopo l’azione degli attivisti per il clima di Ultima Generazione che questa mattina hanno fatto irruzione nelle piste dello scalo tedesco bloccando il traffico aereo. “I passeggeri sono invitati a controllare lo stato dei voli sui siti web delle compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto”, aggiunge la direzione del principale aeroporto della Germania.

