Circa 200 persone sono state arrestate a Washington per aver manifestato al Congresso contro la visita del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. La polizia del Campidoglio ha affermato che i dimostranti sono stati arrestati perché “manifestare all’interno degli edifici del Congresso è contro la legge”. I partecipanti al sit-in indossavano magliette rosse con la scritta ‘Not In Our Name’.

Netanyahu: “Accordo cessate il fuoco prende forma”

Netanyahu, parlando in un incontro proprio a Washington, ha dichiarato che un accordo per il cessate il fuoco potrebbe prendere forma. Netanyahu ha incontrato le famiglie degli ostaggi e ha detto che “le condizioni” per riportare indietro i prigionieri stanno “maturando”. Il primo ministro israeliano ha poi sottolineato che ciò sta accadendo a causa della forte pressione militare che Israele sta esercitando su Hamas.

