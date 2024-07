Il premier israeliano a Washington: "Visita importante"

Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, parlando in un incontro a Washington ha dichiarato che un accordo per il cessate il fuoco, che libererebbe decine di ostaggi dalla prigionia a Gaza, potrebbe prendere forma. Netanyahu ha incontrato le famiglie degli ostaggi e ha detto che “le condizioni” per riportare indietro i prigionieri stanno “maturando”. Netanyahu, che parlerà al Congresso americano, ha poi sottolineato che ciò sta accadendo a causa della forte pressione militare che Israele sta esercitando su Hamas. Non ha fornito ulteriori dettagli sui progressi dell’accordo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata