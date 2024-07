Lo riferisce l'Organizzazione mondiale per le migrazioni

È di almeno 15 morti il bilancio di un naufragio avvenuto al largo di Nouakchott, in Mauritania, dove una piroga con circa 300 persone a bordo che si erano imbarcate in Gambia si è ribaltata. Lo riferisce l’Organizzazione mondiale per le migrazioni (Oim), che parla di “incidente tragico” con “un numero significativo di vittime, morti e dispersi”.

Sono 120 le persone salvate dalla Guardia costiera mauritana, mentre continuano gli sforzi per localizzare i dispersi. Secondo quanto ricostruito dall’Oim, dopo essersi imbarcate in Gambia le 300 persone che erano a bordo hanno trascorso 7 giorni in mare prima che l’imbarcazione si rovesciasse il 22 luglio. Fra i sopravvissuti, 10 sono stati trasportati d’urgenza in ospedale per ricevere cure mediche e sono stati identificati 4 bambini non accompagnati. L’Oim riferisce di essere intervenuta immediatamente per fornire assistenza diretta ed essenziale ai sopravvissuti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata