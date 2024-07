Una delegazione israeliana al Cairo per colloqui su cessate il fuoco e liberazione ostaggi

Le Forze di difesa israeliane hanno dichiarato che un soldato è stato ricoverato in ospedale dopo essere stato ferito dal lancio di razzi sul confine settentrionale. Il soldato “è rimasto gravemente ferito a causa dei proiettili lanciati dal Libano nella zona di Har Dov”.

11:29 Musk: “Starlink attivo in ospedale Gaza”

Il sistema satellitare Starlink “è ora attivo in un ospedale di Gaza con il supporto del media office degli Emirati Arabi Uniti e di Israele”. Lo scrive su X Elon Musk.

10:43 Idf: “Uccisi diversi terroristi in operazione a Khan Younis”

L’Idf ha affermato che le truppe della 98a Divisione stanno avanzando a Khan Younis, nella parte meridionale di Gaza, nell’ambito di una nuova operazione. L’operazione – viene spiegato – è stata lanciata dopo aver trovato le prove che Hamas si stava riorganizzando nella zona. Secondo quanto affermato dall’esercito, nei giorni scorsi le truppe hanno individuato diversi tunnel e ucciso diversi terroristi.

10:40 Media: “Netanyahu non formerà tavolo gestione guerra con Ben Gvir”

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu non intende al momento formare un tavolo per la gestione della guerra a Gaza che comprenda anche il ministro per la sicurezza nazionale, Itamar Ben Gvir. Lo riportano i media israeliani dopo che in mattinata alcuni funzionari del partito del ministro di estrema destra avevano dichiarato che erano stati compiuti progressi nei colloqui per l’istituzione dell’organismo. Un funzionario della coalizione ha riferito a Kan News che il primo ministro Benjamin Netanyahu ha deciso di non formare un simile organismo “per non creare imbarazzo durante la visita a Washington“, dove il premier parlerà al Congresso più tardi oggi. Il sito di notizie Ynet riporta anche che il presidente dello Shas, Aryeh Deri, ha posto il veto all’inclusione di Ben Gvir nelle decisioni relative alla guerra.

10:10 Cinque palestinesi arrestati in Cisgiordania per attentato dinamitardo

Cinque sospetti terroristi palestinesi sono stati arrestati durante la notte nei pressi della città di Tulkarem, in Cisgiordania, due dei quali sono sospettati di aver compiuto un attentato dinamitardo nei pressi dell’insediamento di Hermesh la scorsa settimana. Lo ha affermato la polizia israeliana citata dal Times of Israel. Membri dell’unità antiterrorismo Yamam e dell’agenzia di sicurezza Shin Bet sono intervenuti nella città di Seida per arrestare due sospettati ritenuti responsabili dell’attacco avvenuto nei pressi di Hermesh il 18 luglio, in cui sono rimasti feriti quattro israeliani. Secondo la polizia, uno dei sospettati dell’attacco è stato colpito dagli agenti durante gli scontri a Seida.

08:53 Idf: “Colpito edificio Hezbollah in sud Libano”

Nella notte, aerei da combattimento israeliani hanno colpito un edificio a Chihine, nel Libano meridionale, che secondo l’Idf è stato utilizzato ieri da Hezbollah per lanciare razzi contro Israele. Inoltre, a Kfarhamam è stato colpito un deposito di armi di Hezbollah, ha aggiunto l’esercito pubblicando il filmato dell’attacco e affermando che le esplosioni secondarie visibili indicano la presenza di numerose armi sul posto.

07:30 Delegazione Israele al Cairo per colloqui su ostaggi

Una delegazione israeliana di alto livello atterrerà al Cairo questa sera per colloqui con i mediatori sul cessate il fuoco a Gaza e la liberazione degli ostaggi israeliani. Lo riporta il quotidiano libanese Al-Akhbar. Secondo una fonte egiziana informata, il fulcro dei colloqui sarà la questione della presenza israeliana nel cosiddetto ‘corridoio Philadelphia’, al confine tra Egitto e Israele, che è diventato un importante punto di attrito nei negoziati.

06:56 Idf: “Abbattuti nella notte due droni provenienti da est”

L’Idf ha affermato che i caccia hanno abbattuto nella notte due droni senza pilota diretti in Israele da est. L’esercito afferma che i droni non hanno attraversato lo spazio aereo israeliano. La Resistenza islamica filo-iraniana in Iraq ha rivendicato la responsabilità dell’attacco, affermando di aver lanciato il drone contro un obiettivo legittimo a Eilat.

