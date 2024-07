La compagnia aerea americana si sarebbe ancora ripresa dall'interruzione tecnologica globale

Le autorità di regolamentazione statunitensi stanno indagando sul motivo per cui Delta Airlines non è riuscita a riprendersi con la stessa rapidità di altre compagnie aeree da un guasto tecnologico globale e se il trattamento riservato da Delta ai passeggeri, più di mezzo milione, bloccati da voli cancellati e in ritardo abbia violato le norme federali. L’indagine sulla risposta della linea aerea, che non è ancora tornata ad operare normalmente, è stata annunciata dal Segretario ai Trasporti Pete Buttigieg, solo ieri sono stati cancellati oltre 500 voli. Secondo la piattaforma di monitoraggio FlightAware, questo numero è diminuito di oltre la metà rispetto a lunedì, ma rappresenta comunque quasi i due terzi di tutti i voli cancellati negli Stati Uniti.

Molte compagnie aeree sono state colpite, venerdì 19 luglio, dall’errore di un aggiornamento del software della società di cybersicurezza CrowdStrike che lo ha inviato a più di 8 milioni di computer Microsoft in tutto il mondo. La maggior parte di esse ha ridotto le cancellazioni a livelli più o meno normali entro la fine del weekend, a differenza di Delta. La compagnia aerea con sede ad Atlanta e i suoi partner hanno cancellato più di 6.500 voli da venerdì, un numero di gran lunga superiore a quello di qualsiasi altra linea aerea, secondo i dati forniti da FlightAware e dal fornitore di dati di viaggio Cirium.

