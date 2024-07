Nel suo primo comizio da candidata alla Casa Bianca attacca Trump: "Scambia favori in cambio di donazioni dai suoi amici miliardari"

“Abbiamo ottenuto il sostegno di delegati sufficienti per nomination”. Lo ha annunciato Kamala Harris parlando a Milwaukee, in Wisconsin, nel suo primo comizio da candidata alla Casa Bianca. “Sono onorata e vi prometto che passerò le prossime settimane a unire il partito, per essere pronti a vincere a novembre”, ha detto. Donald Trump scambia favori “in cambio di donazioni” dai “suoi amici miliardari”, ha aggiunto, sottolineando che quella democratica è una “campagna di popolo”. La vice presidente e candidata alla Casa Bianca ha ripetuto, rispetto all’ex presidente, quanto detto già ieri in Delaware, contrapponendo il suo curruculum di ex procuratrice a quello di “pregiudicato” di Trump. “La nostra è una lotta per il futuro”. Lo ha detto Kamala Harris, promettendo che “non torneremo indietro”, in riferimento alle politiche proposte da Donald Trump. La vice presidente sta parlando a Milwaukee, in Wisconsin, nel suo primo comizio elettorale da candidata alla Casa Bianca. Kamala Harris ha concluso il suo comizio a Milwaukee, in Wisconsi, sulle note di ‘Freedom’ la hit del 2016 di Beyoncé. La canzone è ormai diventata l’inno della campagna di Harris, dopo il permesso concesso dalla pop star.

Trump: “Pronto a più di un dibattito con Harris”

Donald Trump si dice “assolutamente” pronto a sfidare Kamala Harris in un dibattito televisivo. “Sono disposto a più di un dibattito”, ha detto l’ex presidente in una call con i giornalisti organizzata dal Republican National Commitee. Tuttavia, il tycoon si è detto “non eccitato” all’idea che il dibattito sia ospitato dalla Abc, sebbene il confronto in programma il 12 settembre era già stato concordato insieme a Joe Biden. Già domenica, Trump aveva chiesto che il confronto fosse spostato su Fox.

