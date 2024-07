Il primo discorso in pubblico della vicepresidente americana dopo che il presidente ha abbandonato la corsa elettorale

“I traguardi raggiunti da Joe Biden in tre anni sono senza precedenti nella Storia moderna”. Così Kamala Harris ha reso omaggio al presidente Usa, nel suo primo intervento pubblico dopo l’abbandono della corsa elettorale da parte di Biden. “In un mandato – ha detto Harris – (Biden) ha già superato l’eredità di molti presidenti che hanno servito due mandati”, ha detto ancora Harris. La vice presidente e candidata in pectore del Partito democratico è intervenuta in un evento alla Casa Bianca per celebrare i campioni della National Collegiate Athletic Association.

