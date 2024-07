Paige Cognetti, prima cittadina di Scranton: "Ha fatto sempre molto per la nostra comunità"

(LaPresse) La sindaca di Scranton, Pennsylvania, città natale di Joe Biden ha commentato la decisione del presidente Usa di ritirarsi dalla corsa alla Casa Bianca. “Abbiamo il cuore a pezzi”, ha spiegato Paige Cognetti aggiungendo: “Ha sempre fatto tanto per la nostra comunità”. NO RE-SALE, RE-USE OR ARCHIVE

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata