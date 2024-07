L'Alto rappresentante per la politica estera duro dopo le dichiarazioni di Budapest che aveva accusato l'Europa di non volere la pace tra Ucraina e Russia

Rapporti ancora tesi tra Unione europea e Ungheria. Alla visita del premier Viktor Orban a Mosca, che aveva irritato i vertici Ue, si sono aggiunte le dichiarazioni del ministro degli Esteri Péter Szijjártó. Quest’ultimo, durante il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, aveva accusato l’Unione di non volere la pace tra Ucraina e Russia e di continuare ad aggravare il conflitto. Dura la replica di Josep Borrell, l’Alto rappresentante Ue per la politica estera: “Abbiamo fermamente respinto le dichiarazioni e le azioni messe in atto dal primo ministro ungherese e dal ministro degli Esteri ungherese” che hanno accusato l’Ue di essere pro-guerra, anche all’Onu. “Posso dire che tutti gli Stati membri, con una sola eccezione (la Slovacchia, ndr), 25 Stati membri sono stati molto critici su questo comportamento. Dopo aver ascoltato tutti e trascorso ore a discutere e cercare di capire le ragioni di uno e degli altri per prendere una decisione, ritengo che 25 membri del palco fossero fortemente contrari a queste dichiarazioni”, ha affermato nella conferenza stampa al termine del Consiglio Esteri. “Vogliamo la pace. Nessuno vuole la pace più degli stessi ucraini, ma solo una pace duratura che porti a preservare la libertà e l’indipendenza può garantire la responsabilità per i molti crimini di guerra che si sono verificati dall’inizio della guerra”, ha aggiunto. “Penso che tutti gli Stati membri erano d’accordo sulla necessità di offrire la pace, ma su questa base 25 Stati membri criticano l’azione dell’Ungheria anche alla luce delle sue responsabilità di presidenza di turno”.

Borrell: “Consiglio informale sarà a Bruxelles non a Budapest”

Quanto al consiglio informale Esteri a Budapest di fine agosto “non è stato possibile trovare una posizione unitaria” ma “dobbiamo inviare un segnale, anche se è un segnale simbolico, perché è stato un punto di svolta per una politica dell’Unione Europea e una politica squalificante per l’Unione Europea, quindi bisogna avere delle conseguenze, conseguenze formali e simboliche. Non accadrà nulla di sinistro ma penso che fosse molto più appropriato dare un segnale. Quindi ho deciso di convocare una riunione del Consiglio Esteri/Difesa a Bruxelles quando torneremo dalle vacanze”, ha detto ancora Borrell.

