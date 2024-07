Kensington Palace: "Oguguriamo al principe George un felice undicesimo compleanno"

Il principe George di Galles compie 11 anni. Kensington Palace ha pubblicato una nuova fotografia, scattata dalla madre Kate, per celebrare l’erede al trono d’Inghilterra. “Oggi auguriamo al principe George un felice undicesimo compleanno”, ha scritto l’account social del Palazzo britannico. La foto, in bianco e nero, ritrae George con una giacca scura, in contrasto con l’immagine più informale condivisa in occasione del suo decimo compleanno, in cui lo si vede seduto sui gradini con le maniche della camicia arrotolate. A giugno il principe, secondo in linea di successione, ha festeggiato i 75 anni del nonno, re Carlo III, affacciandosi al balcone di Buckingham Palace insieme ad altri membri della famiglia reale.

Wishing Prince George a very happy 11th birthday today! 📸 The Princess of Wales, 2024 pic.twitter.com/Tybyz7Z8cs — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) July 22, 2024

