Il sospetto catturato in un bar vicino alla struttura

(LaPresse) Un uomo ha aperto il fuoco in una casa di riposo per anziani a Daruvar, in Croazia, e ha ucciso 6 persone. Il sospetto è fuggito dal luogo della sparatoria, ma la polizia lo ha presto catturato in un bar vicino alla struttura. Le autorità stanno indagando sul movente dell’attacco. Il capo della polizia croata, Nikola Milina, ha riferito che cinque persone sono morte immediatamente, mentre un’altra è deceduta in ospedale. Le vittime erano cinque residenti della casa di cura e un dipendente, ha aggiunto Milina.

