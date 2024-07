Kimberly Cheatle ha assicurato che smuoverà "mare e cielo" per evitare che simili incidenti si ripetano in futuro

La direttrice del Secret Service, Kimberly Cheatle, sta rispondendo alle domande della commissione di Controllo della Camera, in un’audizione dedicata al fallito attentato alla vita di Donald Trump. Si è trattato, ha ammesso, del “più significativo fallimento operativo del Secret Service da decenni”. Cheatle, della quale i Repubblicani chiedono le dimissioni, ha assicurato che smuoverà “mare e cielo” per evitare che simili incidenti si ripetano in futuro.

