Il candidato repubblicano durante un comizio in Michigan: "E' successo qualcosa di molto, molto speciale"

Donald Trump è tornato a parlare in un comizio pubblico da quando è stato vittima di un attentato il 13 luglio scorso a Butler, in Pennsylvania. “Sono qui davanti a voi solo per grazia di Dio onnipotente, è vero. Non dovrei essere qui, forse JD (Vance, ndr) o qualcun altro sarebbe stato qui ma io non dovrei essere qui in questo momento. E’ successo qualcosa di molto, molto speciale”, ha detto il candidato repubblicano durante un evento organizzato in Michigan, a Grand Rapids. “Io dico: cosa diavolo ho fatto per la democrazia? La settimana scorsa mi sono preso una pallottola per la democrazia. Cosa ho fatto contro la democrazia?”, ha aggiunto il tycoon.

