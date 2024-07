Migliaia di persone manifestano contro il sistema di assegnazione dei posti di lavoro statali

Violenza per le strade di Dacca, in Bangladesh. Migliaia di persone sono scese in strada per protestare contro il sistema di assegnazione dei posti di lavoro statali, ma la risposta del governo è stata una: reprimere i manifestanti con la forza. Le forze dell’ordine hanno aperto il fuoco contro la folla, uccidendo oltre 100 persone dall’inizio delle dimostrazioni. Le manifestazioni, indette principalmente da gruppi di studenti, sono contro un sistema di quote che riserva fino al 30% dei posti di lavoro governativi ai parenti dei veterani che hanno combattuto nella guerra di indipendenza del Bangladesh nel 1971.

