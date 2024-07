La presidente della Commissione Ue: "Riconoscimento del lavoro svolto"

“401 voti a favore sono stati veramente un forte messaggio di fiducia. Credo sia un’ottima base di partenza per i prossimi 5 anni”. Lo ha affermato in conferenza stampa la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen. “Credo sia anche un riconoscimento per il duro lavoro che abbiamo svolto insieme negli ultimi cinque anni, nell’ultimo mandato”, ha aggiunto la presidente.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata