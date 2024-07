Le parole della presidente dell'Europarlamento

(LaPresse) “Vorrei iniziare congratulandomi vivamente con Ursula von der Leyen per la sua meritata rielezione a Presidente della Commissione europea. Il chiaro voto favorevole dei membri del Parlamento europeo testimonia la sua forte leadership e i suoi valori incrollabili in tempi difficili. È la migliore decisione possibile per l’Europa”. Così la presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, parlando in conferenza stampa al termine dell’elezione che ha confermato von der Leyen alla guida della Commissione Ue.

