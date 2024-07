L'annuncio della presidente Metsola: "Le auguro il meglio per il suo mandato"

(LaPresse) Il Parlamento europeo ha confermato l’incarico di Ursula von der Leyen come presidente della Commissione europea. La candidata del Ppe, indicata dal Consiglio europeo il 27 giugno, è stata confermata con 401 voti, su una maggioranza assoluta di 360 voti. I votanti sono stati 707. I voti contrari sono stati 284, 15 le astensioni, 7 le bianche/nulle. A dare l’annuncio è stata la presidente dell’Eurocamera, Roberta Metsola: “Desidero congratularmi con Ursula von der Leyen per la sua rielezione e le auguro il meglio per l’esercizio del suo mandato”, ha detto Metsola.

