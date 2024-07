Mosca: "Su navi Nato nel Mar Nero prenderemo contromisure"

“La Federazione russa non ha rappresentato e non rappresenta alcuna minaccia per nessuno nell’Unione europea. E in Ucraina difende i propri interessi in condizioni in cui i paesi dell’Unione europea hanno escluso ogni possibilità di dialogo e tenendo conto delle preoccupazioni della Russia”. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. “Questa è la realtà in cui dobbiamo vivere e naturalmente tutto ciò ci costringe a configurare di conseguenza il nostro approccio in politica estera”, ha aggiunto.

Cremlino: “Von der Leyen vuole darle sfumatura militare”

“A quanto pare, la signora von der Leyen ha parlato di cambiare le priorità e, in effetti, di trasformare l’Ue, dandole una sfumatura militare“, ha aggiunto Peskov. “Ciò conferma ancora una volta, l’atteggiamento generale degli Stati europei verso la militarizzazione, l’escalation della tensione, lo scontro e l’utilizzo di metodi conflittuali nella loro politica estera – ha aggiunto – tutto è abbastanza ovvio”.

Cremlino: “Su navi Nato nel Mar Nero prenderemo contromisure”

“La presenza concentrata di navi della Nato nella regione del Mar Nero rappresenta una minaccia per la Russia“, ha poi sottolineato Peskov annunciando “contromisure“. Lo riporta Ria Novosti.

Mosca: “Se missili Usa in Germania non escluso dispiegamento armi nucleari”

La Russia sceglierà “dalla più ampia gamma possibile di opzioni” qualora sistemi missilistici a lungo raggio americani venissero in futuro dispiegati in Germania. Lo ha affermato il vice ministro degli Esteri della Federazione Russa Sergei Ryabkov. “Non escludo alcuna opzione”, ha dichiarato includendo anche lo schieramento di sistemi simili dotati di armi nucleari. Secondo Ryabkov “per colpa sia della Germania che, prima di tutto, degli Stati Uniti” si è verificata “la totale distruzione degli accordi nel campo del controllo degli armamenti”. “Questa non è una minaccia per nessuno – ha concluso – si tratta di un modo per trovare l’algoritmo più efficace, anche dal punto di vista dei costi, per rispondere alle mutevoli sfide”.

