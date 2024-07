I deputati scelgono se confermare l'attuale Presidente della Commissione

Al Parlamento europeo di Strasburgo, che conta 720 seggi, il voto per la riconferma della Presidente uscente della Commissione europea Ursula von der Leyen a un secondo mandato di cinque anni. La Von der Leyen ha promesso, nel suo ultimo discorso ai legislatori prima del voto, di essere un leader forte per l’Europa in un periodo di crisi e conflitti. Se la maggioranza dei parlamentari respingesse la sua candidatura, i leader del blocco dei 27 paesi si troverebbero a dover cercare un sostituto. La candidatura della 65enne von der Leyen è stata favorita dal fatto che il Partito Popolare Europeo, che comprende l’Unione Cristiano-Democratica della von der Leyen, è rimasto il gruppo più numeroso del Parlamento europeo dopo le elezioni.

