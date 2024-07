L'esondazione di un fiume ha provocato l'allagamento delle fattorie vicine a Paju, causando enormi danni ai raccolti

La provincia settentrionale di Gyeonggi in Corea del Sud, inclusa la città di confine di Paju e alcune parti di Seul, è stata colpita da forti piogge monsoniche. L’esondazione di un fiume ha provocato l’allagamento delle fattorie vicine a Paju, causando enormi danni ai raccolti. Il forte temporale ha causato la sospensione dei trasporti pubblici nell’area metropolitana. Un’allerta per forti piogge è stata emessa anche a Seul giovedì mattina presto. L’accesso alle autostrade e a 29 torrenti è stato sospeso per motivi di sicurezza. Non sono state segnalate vittime, ma si sono registrati danni con alberi caduti e case allagate.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata