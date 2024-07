Sul tavolo una nuova cooperazione alla pari per contrastare le migrazioni irregolari

Giorgia Meloni in visita in Libia per partecipare al forum sulla migrazione, in corso a Tripoli. Al suo arrivo è stata accolta dal ministro Adel Gomaa. Al Forum Trans-Mediterraneo, ospitato dal governo di Abdul Hamid Dbeibah, hanno preso parte molti Paesi tra cui Spagna, Grecia, Germania, Austria, Paesi Bassi, Malta, Repubblica Ceca, Niger, Ciad, Sudan, Senegal, Algeria e Tunisia. Sul tavolo una nuova cooperazione con la Libia e i Paesi mediterranei per contrastare le migrazioni irregolari.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata