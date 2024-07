Per la Cnn, intanto, l'intelligence di Washington avrebbe scoperto nelle ultime settimane un complotto iraniano per assassinare il tycoon

Donald Trump terrà sabato il suo primo comizio elettorale dopo il fallito attentato in Pennsylvania. Lo ha annunciato la sua campagna elettorale. Il comizio si terrà a Grand Rapids, in Michigan.

Cnn, scoperto complotto iraniano per assassinare Trump

Nelle ultime settimane le autorità Usa hanno ottenuto da una fonte informazioni di intelligence riguardanti un complotto dell’Iran per assassinare Donald Trump. Lo riporta in esclusiva la Cnn, riferendo che, dopo la scoperta, il Secret Service aumentò il dispositivo di sicurezza attorno all’ex presidente. La fonte ha anche riferito che non ci sono indicazioni che Thomas Matthew Crooks, il 20enne che sabato ha tentato di uccidere Trump, sia collegato in alcun modo al complotto iraniano.

A Milwaukee seconda giornata Convention Gop, focus su immigrazione e criminalità

La Convention repubblicana di Milwaukee entra nella sua seconda giornata. Dopo la nomina ufficiale del ticket presidenziale Donald Trump-JD Vance, i discorsi degli oratori dovrebbero concentrarsi oggi su alcuni dei temi politici della campagna, come immigrazione e criminalità. Il programma della giornata è intitolato ‘Make America Safe Once Again’.

Trump e Vance sono comparsi ieri sera davanti alla folla del Fiserv Forum, per la prima volta dopo l’incoronazione ricevuta dai delegati della Convention. Per il tycoon è stata anche la prima apparizione in pubblico dopo l’attentato di sabato. Trump si è presentato con l’orecchio destro bendato ed è a tratti apparso commosso, mentre la folla applaudiva e gridava “Fight! Fight!”, le parole pronunciate dall’ex presidente dopo essere stato colpito sul palco di Butler, in Pennsylvania.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata