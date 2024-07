Il leader del Cremlino ha inaugurato l'arteria stradale, completata un anno prima del previsto

Il presidente russo Vladimir Putin ha guidato una Lada Aura sulla tangenziale nord di Tver, sull’autostrada M11-Neva, appena completata, che collega Mosca a San Pietroburgo. Il leader del Cremlino in seguito ha parlato sul palco allestito e si è congratulato con i costruttori che hanno terminato il progetto un anno prima del previsto. “Oggi stiamo mettendo in funzione una moderna autostrada di 60 chilometri”, ha detto Putin. “Vorrei anche notare che gli specialisti di (Ros)avtodor sono stati coinvolti attivamente nel ripristino delle infrastrutture di trasporto delle regioni di Donbass, Zaporizhzhia e Kherson. Non ho dubbi che affronterete perfettamente tutti i compiti in queste regioni e in tutta la Russia. Vi auguro ulteriori successi!”.

