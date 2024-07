Il premier ungherese è in visita in Russia per incontrare Putin. Borrell: "Non rappresenta l'Unione"

Il primo ministro ungherese Viktor Orban è in visita in Russia per incontrare il presidente Vladimir Putin. L’Unione europea ha dichiarato e ribadito che in questo caso Budapest non ricopre e rappresenta la presidenza di turno del Consiglio dell’Ue. Dal canto suo Orban, complice il recente meeting con Volodymyr Zelensky, ha affermato che l’Ue si dovrebbe concentrare più sulla pace e affidarsi meno agli Stati Uniti.

Putin accoglie Orban a Cremlino: “E’ qui come rappresentante Ue”

Il presidente russo Vladimir Putin ha accolto al Cremlino il primo ministro ungherese Viktor Orban, sottolineando che la sua visita non è solo in qualità di leader di un Paese amico, ma anche di rappresentante dell’Ue. “Caro signor Primo Ministro, cari colleghi, benvenuti a Mosca, in Russia, capisco che questa volta siete arrivati non solo come nostro partner di lunga data, ma anche come presidente di turno del Consiglio dell’Ue”, ha detto il leader russo, come riporta l’agenzia Tass.

Von der Leyen contro la visita di Orban a Mosca: “Appeasement non fermerà Putin”

“Il premier ungherese Viktor Orban è in visita a Mosca: l’appeasement non fermerà Putin. Solo l’unità e la determinazione apriranno la strada verso una pace globale, giusta e duratura in Ucraina”. Lo scrive su X la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

Hungarian @PM_ViktorOrban is visiting Moscow: Appeasement will not stop Putin. Only unity and determination will pave the path to a comprehensive, just and lasting peace in Ukraine. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 5, 2024

Orban: “Ue faccia di più per la pace e si affidi meno a Usa”

Nella sua intervista di oggi a Kossuth Radio, Orban, riflettendo sul suo recente incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha osservato che l’Europa dovrebbe fare di più per promuovere la pace, poiché non arriverà da sola. Lo riporta il suo blog About Hungary. Il primo ministro ha sottolineato la pressione morale sui cittadini europei che tradizionalmente vedono l’Europa come un baluardo di pace. Ha espresso preoccupazione per il fatto che l’Europa si affidi troppo agli Stati Uniti per promuovere la pace e che gli europei siano sempre più preoccupati per l’impatto economico della guerra. Ha inoltre messo in dubbio come la crescita economica potrebbe essere sostenuta se le risorse finanziarie vengono continuamente indirizzate verso le linee del fronte. Orban poi ha aggiunto che raggiungere la pace non è solo la strada moralmente corretta, ma contribuirebbe anche al successo dell’Europa.

Orban critica dazi alla Cina: “Si rischia guerra commerciale”

Il premier ungherese ha messo in guardia dall’imminente minaccia di una guerra commerciale, in particolare per quanto riguarda la decisione della Commissione europea di imporre tariffe sui prodotti cinesi. Lo riporta il suo blog About Hungary. Orban ha criticato la decisione, affermando che apparentemente protegge i produttori di automobili europei, ma in realtà li danneggia. Ha espresso preoccupazione per il fatto che tali azioni potrebbero portare a misure di ritorsione da parte delle nazioni orientali, spingendo l’Europa verso una guerra commerciale, che avrebbe gravi ripercussioni per l’Ungheria, potenzialmente influenzando l’esportazione di prodotti ungheresi.

Borrell: “Orban da Putin come premier Ungheria, non rappresenta Unione”

“La visita del primo ministro Viktor Orban a Mosca avviene, esclusivamente, nel quadro delle relazioni bilaterali tra Ungheria e Russia. L’Ungheria è ora lo Stato membro dell’Ue che ricopre la presidenza di turno del Consiglio fino al 31 dicembre 2024. Ciò non comporta alcuna rappresentanza esterna dell’Unione, che è responsabilità del presidente del Consiglio europeo a livello di Capo di Stato o di Governo e dell’Alto Rappresentante dell’Unione per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza a livello ministeriale”. Lo ha affermato in una nota l’Alto rappresentante Ue per la politica estera Josep Borrell. “Il primo ministro Orbán non ha ricevuto alcun mandato dal Consiglio dell’Ue per visitare Mosca – ha precisato Borrell -. La posizione dell’Ue sulla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina si riflette in molte conclusioni del Consiglio europeo. Tale posizione esclude i contatti ufficiali tra l’Ue e il Presidente Putin. Il primo ministro ungherese non rappresenta quindi l’Ue in alcuna forma. Inoltre, vale la pena ricordare che il Presidente Putin è stato incriminato dalla Corte penale internazionale e un mandato di arresto è stato emesso per il suo ruolo in relazione alla deportazione forzata di bambini dall’Ucraina alla Russia”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata