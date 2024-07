La prima visita ufficiale di un Capo di Stato italiano da 24 anni proseguirà fino a venerdì

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è in Brasile dove resterà fino a venerdì. Poche ore dopo lo sbarco nella Capitale, prima tappa della visita, è andato in scena l’incontro con il presidente Lula. “Questa mia visita colma un intervallo di 24 anni e sottolinea l’amicizia fra Italia e Brasile e la collaborazione economica, sociale, culturale. Ci sono forme di collaborazione crescenti che vorremmo fossero anche più ampie e per questo stiamo lavorando con molta intensità”, ha detto il Capo dello Stato all’incontro con la collettività italiana a Brasilia. “C’è una consonanza di valori e di ispirazione. Con il presidente Lula abbiamo affrontato le varie forme di collaborazione, e i due Paesi sono accomunati dal voler contribuire alla pace e alla collaborazione internazionale e in questo ambito alla collaborazione bilaterale”, ha aggiunto.

