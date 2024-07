Sit-in pacifico a a Huntington Beach all'indomani dell'attentato al tycoon

Un centinaio di supporter di Donald Trump si è riunito a Huntington Beach, in California, all’indomani dell’attentato all’ex presidente in Pennsylvania. Il tycoon ha fatto appello all’unità e alla resilienza, un messaggio raccolto dai suoi elettori: “Speriamo che questo attentato mandi un messaggio a tutti di abbassare i toni”, ha dichiarato uno dei supporter sceso in strada in California.

