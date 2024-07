La tragedia nel college della Saints Academy nello stato di Plateau

Soccorritori al lavoro alla frenetica ricerca di oltre 100 persone intrappolate sotto le macerie dopo il crollo di una scuola a due piani venerdì nel centro-nord della Nigeria, una tragedia in cui 22 studenti hanno perso la vita. Il college della Saints Academy nella comunità di Busa Buji, nello stato di Plateau, è crollato poco dopo che gli studenti, molti dei quali avevano 15 anni o meno, sono arrivati a lezione. Un totale di 154 studenti sono rimasti inizialmente intrappolati tra le macerie, ma il portavoce della polizia di Plateau, Alfred Alabo, ha successivamente affermato che 132 di loro sono stati salvati e sono in cura per ferite in vari ospedali. Ventidue studenti, invece, hanno perso la vita. Un precedente rapporto dei media locali aveva affermato che almeno 12 persone erano state uccise. Il governo statale ha attribuito la tragedia alla “struttura debole e alla posizione vicino alla riva del fiume” della scuola e ha esortato le scuole che affrontano problemi simili a chiudere.

