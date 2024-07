Secondo Bloomberg il proprietario di X ha elargito contributo ad America Pac

Il miliardario americano Elon Musk, proprietario di Tesla e X, avrebbe fatto una importante donazione a un super comitato di azione politica che sta lavorando per eleggere Donald Trump alla Casa Bianca. Lo riporta Bloomberg, citando fonti informate. Musk ha elargito un contributo a un gruppo chiamato America Pac, secondo persone a conoscenza della questione. Non è chiaro quanto Musk abbia donato, ma le persone hanno definito la cifra come una “considerevole”. Il Pac è poi tenuto a rivelare la sua lista di donatori il 15 luglio.

