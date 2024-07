Intervista a LaPresse di Olena Kondratiuk: "Missile deliberatamente lanciato su ospedale pediatrico"

“Ho avuto un incontro con il Segretario di Stato della Santa Sede responsabile per politica estera. Ho avuto anche un incontro con il cardinale Zuppi, che si occupa del ritorno dei prigionieri, e in particolare dei bambini ucraini deportati da parte della Russia”. Lo ha annunciato in un’intervista a LaPresse l’On. Olena Kondratiuk, Vicepresidente della Verkhovna Rada, il parlamento ucraino: “Vorrei sottolineare che il Vaticano, a cui siamo molto grati, ci sta aiutando nel processo di restituzione dei prigionieri di guerra”, spiega Kondratiuk, che cita il caso di due sacerdoti greco-cattolici appena liberati con l’aiuto della Santa Sede dopo essere stati per due anni prigionieri di guerra in Russia. In particolare, però, la vicepresidente della Rada è grata a Papa Francesco per l’impegno che la Chiesa sta mettendo nella liberazione dei bambini deportati: “Vengono mandati in campi di filtraggio e viene fatto di tutto per fargli odiare l’Ucraina – afferma – violando le Convenzioni di Ginevra, i diritti umani e commettendo crimini di guerra e un vero e proprio genocidio”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata