Alla cerimonia in programma nel weekend a Mumbai sono attese celebrità da tutto il mondo

Ultimi preparativi per il grande matrimonio del figlio dell’uomo più ricco d’Asia. Dopo aver organizzato una serie di festeggiamenti pre-matrimoniali, Anant Ambani e Radhika Merchant si sposeranno questo weekend a Mumbai. Anant è il terzo e ultimo genito del presidente di Reliance Mukesh Ambani e Radhika è la figlia dei giganti della farmaceutica Viren e Shaila Merchant. Celebrità di tutto il mondo sono state invitate a Mumbai per partecipare alle nozze dell’anno, precedute da mesi di festeggiamenti a cui hanno preso parte anche personaggi comeMark Zuckerberg. il numero uno di Meta.Per il rampollo indiano, nel marzo scorso, si era esibita anche Rihanna per circa 8 milioni di dollari.

