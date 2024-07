Il leader di Kiev al vertice Nato: "Vicini a ingresso in Alleanza"

“Se vogliamo vincere” la guerra contro la Russia “abbiamo bisogno che i nostri partner eliminino tutte le restrizioni” relative agli attacchi in territorio russo. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, tornando a chiedere lo stop ai limiti imposti dagli alleati occidentali nell’impiego delle armi fornite a Kiev. Zelensky si è detto inoltre “convinto che l’Ucraina è vicina all’ingresso nella Nato. Il prossimo passo sarà l’invito formale e poi la piena membership”.

Nato, Zelensky a Biden: “Cancellare presto limitazioni per nostri soldati”

Sono necessari “passi rapidi per cancellare tutte le limitazioni per i militari ucraini”, ha sottolineato poi Zelensky nel corso dell’incontro bilaterale alla Casa Bianca col presidente Joe Biden, in riferimento all’impiego delle armi fornite dagli alleati.

