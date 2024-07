Il messaggio su Telegram del vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo

Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev ha commentato su Telegram la dichiarazione sottoscritta durante l’ultimo summit della Nato, che conferma la decisione di continuare a sostenere l’Ucraina nel percorso verso “la piena integrazione euro-atlantica”. “Dobbiamo fare tutto il possibile per garantire che il ‘percorso irreversibile’ dell’Ucraina verso la Nato finisca o con la scomparsa dell’Ucraina o con la scomparsa della Nato. È meglio avere entrambe le cose”, ha scritto Medvedev.

Cremlino: “Risponderemo a minacce con misure efficaci”

“È evidente che l’alleanza sta perseguendo uno dei suoi obiettivi principali: sopprimere la Russia e infliggerle una sconfitta strategica. Questo ci obbliga ad analizzare molto a fondo le decisioni prese e le discussioni che hanno avuto luogo” al recente summit della Nato a Washington e “ad analizzare il testo della dichiarazione con molta attenzione”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, come riporta l’agenzia Tass. “Si tratta di una minaccia molto seria alla sicurezza nazionale del nostro Paese”, ha aggiunto, “tutto ciò richiederà da parte nostra misure di risposta ponderate, coordinate ed efficaci per contrastare la Nato”.

Cremlino: “Nostri avversari nella Nato non lavorano per pace”

“Vediamo che i nostri avversari in Europa e negli Stati Uniti non sono sostenitori del dialogo. A giudicare dai documenti adottati al vertice della Nato, non sono sostenitori della pace”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ai giornalisti, come riporta l’agenzia Tass. “L’Alleanza Atlantica è uno strumento di confronto, non una misura di sicurezza”, ha aggiunto Dmitry Peskov.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata