Il caso è stato paragonato a quello di George Floyd

È diventato virale sui social il video di un uomo afroamericano che ha perso la vita schiacciato dal peso di quattro vigilantes dell’hotel Hyatt Regency nella contea di Milwaukee, negli Stati Uniti. Nella sequenza si sente la vittima, Dvontaye Mitchell implorare aiuto: il 43enne, con disturbi mentali, morirà poco dopo l’arrivo della polizia. Le guardie sono state sospese e il procuratore distrettuale ha aperto un’inchiesta. Il caso è stato paragonato a quello di George Floyd avvenuto nel 2020 a Minneapolis. Anche lui afroamericano, venne arrestato e schiacciato al suolo da quattro agenti di polizia, uno dei quali lo tenne immobilizzato premendo con il ginocchio sul collo della vittima per nove minuti. La famiglia di Mitchell ha assunto lo stesso legale dei parenti di Floyd: l’avvocato per i diritti civili Ben Crump. L’indagine sulla sua morte si inserisce nel contesto di un’accresciuta preoccupazione per la sicurezza delle proteste politiche in città pochi giorni prima dell’inizio della Convention nazionale repubblicana a Milwaukee, il 15 luglio.

