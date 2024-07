Idf diffonde video di operazioni nella Striscia. Uccisi 2 esponenti di Hamas

Le Forze di difesa israeliane affermano che il Commando Battalion ha trovato nel quartier generale dell’Unrwa, l’Agenzia dell’Onu per i rifugiati palestinesi, nel centro della Striscia di Gaza, grandi quantità di armi, tra cui droni esplosivi, granate, fucili di precisione, colpi di mortaio e razzi. Idf e Shin Bet poi affermano di aver ucciso due importanti esponenti di Hamas in un attacco notturno. Le vittime sono state identificate come Hassan Abu Kuik, capo della sicurezza operativa per la regione centrale di Gaza nelle forze di sicurezza interna di Hamas, e Naser Mehanna, comandante di squadra dell’intelligence militare di Hamas. Secondo Israele, Abu Kuik era attivo nell’ala militare di Hamas e membro del suo Emergency Bureau, oltre ad aver guidato decine di atti terroristici contro Israele.

