Il premier indiano in missione in Russia

(LaPresse) Il premier indiano Narendra Modi, in visita in Russia, ha deposto una corona di fiori a Mosca, presso la Tomba del Milite Ignoto vicino al Cremlino. Lunedì il leader indiano ha incontrato il Presidente russo Vladimir Putin come primo impegno istituzionale della sua missione russa. L’ultima volta che Modi si è recato in Russia è stato nel 2019, quando ha partecipato a un forum nel porto orientale di Vladivostok e ha incontrato il leader del Cremlino con cui si è poi visto anche nel settembre 2022 in Uzbekistan, in occasione di un vertice del blocco della Shanghai Cooperation Organization.

