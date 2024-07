La falla, causata da acquazzoni torrenziali, a mezzogiorno di sabato era lunga ben 226 metri

Sono durati oltre 24 ore i lavori di emergenza per riparare la rottura di una diga sul secondo lago d’acqua dolce più grande della Cina, il lago Dongting, nella provincia meridionale dello Hunan. La falla, causata da acquazzoni torrenziali, è stata segnalata per la prima volta venerdì pomeriggio e, secondo i media statali, a mezzogiorno di sabato la sua lunghezza era passata da 10 metri a 226 metri. Nel pomeriggio di domenica, 80 metri della falla erano stati tappati da massi e sabbia, hanno dichiarato i media statali, trasmettendo immagini di file di camion che trasportavano massi e di portatori di sabbia in azione. Le autorità locali hanno dichiarato che oltre 5.700 residenti nell’area circostante sono stati evacuati nelle prime ore di sabato. Non sono state segnalate vittime. Le immagini satellitari scattate sabato dal satellite cinese di telerilevamento Jilin-1 hanno mostrato vasti tratti di terreni agricoli sott’acqua. I media statali hanno dichiarato che un’area di 47,64 chilometri quadrati è stata inondata. Le autorità locali hanno dichiarato ai media statali che i lavori di chiusura dovrebbero richiedere altri due giorni per essere completati.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata