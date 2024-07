Hanno trascorso 378 giorni all’interno di uno spazio di 157 metri quadrati

Quattro volontari della Nasa, che hanno trascorso più di un anno sigillati all’interno di un habitat simulato di Marte presso il Johnson Space Center in Texas, hanno finalmente concluso la loro missione. L’equipaggio della prima missione CHAPEA aveva iniziato la simulazione il 25 giugno 2023. I volontari hanno passato 378 giorni all’interno di uno spazio di 157 metri quadrati, stampato in 3D, eseguendo esperimenti, la maggior parte dei quali dedicati alla nutrizione e a come questa influisce sulle loro prestazioni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata