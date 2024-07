Cambio della guardia: Sunak lascia, arriva il laburista Starmer

Venerdì 5 luglio Keir Starmer varca la porta principale del numero 10 di Downing Street per la prima volta come premier del Regno Unito. Prima che la giornata finisca, il leader del Partito Laburista potrebbe avere il suo primo incontro con il gatto Larry, di gran lunga il più famoso residente permanente di Downing Street.

Larry, un soriano grigio e bianco che vaga per il cuore del governo come se fosse il suo regno personale, è un appuntamento fisso della residenza da oltre 13 anni, sopravvivendo a cinque primi ministri. L’ex randagio è stato portato a Downing Street dalla Battersea Dogs and Cats Home nel 2011 per sopperire a un problema di roditori e da allora è stato il “capo dei topi”. Ora, però, Larry ha la stampa alle sue calcagna, con i fotografi che gli scattano foto ogni volta che riescono. Larry ha addirittura 843.000 follower su X.

As Starmer announces his first cabinet, confirmation of the one individual staying put: pic.twitter.com/pLkAYPu5by — Larry the Cat (@Number10cat) July 5, 2024

