Per esortare la gente intervengono anche i militari

Dopo aver lasciato una scia di distruzione e almeno nove morti nei Caraibi orientali, l’uragano Beryl si sta avvicinando alla costa caraibica del Messico. Con il centro della tempesta a circa 295 chilometri a est-sudest da Tulum, nella penisola dello Yucatán, i turisti sono stati esortati a lasciare le spiagge. Per convincere le persone a mettersi al riparo, sono intervenuti anche i militari dell’esercito messicano. Secondo le autorità regionali, più di 3.000 persone sono state evacuate dall’isola di Holbox, a 10 chilometri dalla costa messicana. Hanno aggiunto che 348 voli sono stati cancellati o ritardati a causa della tempesta. Nella località turistica di Tulum, le autorità hanno evacuato gli hotel sulla spiaggia e i locali hanno chiuso i negozi. Beryl è stata la prima tempesta a svilupparsi in uragano di categoria 5 nell’Oceano Atlantico. L’uragano si è indebolito mentre si dirigeva in mare aperto verso la penisola messicana dello Yucatan, ma si prevede che si rafforzerà nuovamente e colpirà nuovamente il nord-est del Paese.

